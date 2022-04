Armenien og Aserbajdsjan indleder samtaler om omstridt region

Regeringslederne er også blevet enige om, at der inden slutningen af april skal nedsættes en bilateral kommission til at afgrænse grænsen mellem de to lande.

Konflikten over Nagorno-Karabakh-regionen mellem landene har varet i årtier.

Regionen, der ligger i Aserbajdsjan, men hovedsageligt er bosat af armeniere, løsrev sig med en erklæring i 1991. Løsrivelsen udløste en krig i begyndelsen af 1990’erne.

De seneste stridigheder i regionen begyndte 27. september 2020.

Armenien og Aserbajdsjan indgik i de følgende uger flere våbenhviler, men de blev alle brudt.