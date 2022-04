13/04/2022 KL. 09:25

Det tog årtier at dømme krigsforbrydere fra Eksjugoslavien og Rwanda, men med Ukraine-krigen er det noget anderledes

En ekspert i folkeret peger på flere grunde til, at vi muligvis kommer til at se en hurtigere proces end tidligere med at få krigsforbrydere fra Ukraine-krigen stillet for retten i Haag.