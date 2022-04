Briterne skærper også deres indsats mod russiske oligarker og strategiske industrier, som russere har investeret i.

USA’s finansminister, Janet Yellen, siger, at det skal tilstræbes, at Rusland ikke kan være en aktiv del af internationale organisationer. Hun siger samtidig om et kommende G20-møde i Indonesien, at USA ikke deltager, hvis Rusland møder op. Og det kommer til at gælde alle følgende topmøder for de 20 største økonomier i verden.