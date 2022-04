Han ønsker fortsat ikke at gå i detaljer med, hvilket udstyret der er tale om. Men Ukraine presser på for at få tungere udstyr såsom kampvogne for at kunne være mere offensiv over de russiske styrker.

- Samlet set er leveringerne fra Nato-lande meget omfangsrige, og de indeholder også tunge våbensystemer, siger Jens Stoltenberg.

Ifølge Jens Stoltenberg skal mødet for udenrigsministrene også bruges på at tage bestik af, at krigen i Ukraine kan vare i lang tid endnu:

- Det kan tage mange måneder. Endda år. Jeg forventer, at Nato-landenes udenrigsministre vil anerkende, at vi skal forberede os på en lang krig.

- Samtidig har vi set en brutalitet fra Ruslands side, som gør, at vi skal ændre vores sikkerhedspolitik i mange, mange år fremover. Vi skal styrke vores afskrækkelse og forsvar, siger Jens Stoltenberg.