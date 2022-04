Den russiske nationalist Vladimir Sjirinovskij er død

I den periode blev han kendt for voldsomme verbale udfald mod andre politikere - inklusive Vladimir Putin, som han alligevel altid støttede.

Sjirinovskij var næsten altid imod andre politikeres forslag, men fremsatte sjældent nogle selv. Han blev i en årrække støttet af især anti-autoritære unge mænd, der så ham som ”lederen”.

Blandt de mange opsigtsvækkende udtalelser Sjirinovkij kom med, var at USA skulle stå bag en meteor, som eksploderede over Tsjeljabinsk i 2012. Desuden udtalte han, at Rusland burde annektere hele eller dele af en række nabolande.