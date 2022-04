Den russiske nationalist Vladimir Sjirinovski er død

Han vil også blive husket for virkelig grænseoverskridende adfærd, som da han i en direkte tv-udsendelse kastede et glas juice i ansigtet på en politisk modstander og for have været i slåskamp i parlamentet.

Sjirinovskyj blev født i 1946 i Kasakhstan. Han gik ind i politik efter at have studeret tyrkisk, filosofi og jura.

Som politiker var det to af hans løfter at sænke priserne på vodka og sikre en mand til hver kvinde.

Selv om han var marginaliseret i russisk politik i de senere år, var Sjirinovskij en tilbagevendende nationalistisk taler i parlamentet.