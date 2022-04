Efter flere missilangreb besluttede Max Khodushko forleden at forlade sit hjem i Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det var simpelthen for farligt at blive. Byen ligger tæt på den gamle frontlinje mellem ukrainske styrker og pro-russiske separatister i Donbas, og den er selvskreven til at blive et af målene for den nye russiske offensiv, som alle nu forbereder sig på.