Ifølge Det Hvide Hus har de russiske styrker ”sandsynligvis” også begået ugerninger mod civile i andre byer end Butja. Derfor vil USA nu implementere flere sanktioner mod Rusland for at få landet til at stoppe krigshandlingerne. Og Nato-landenes udenrigsministre indleder i dag et todages møde for at diskutere muligheder for at få afsluttet