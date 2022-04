Kinas FN-ambassadør finder billeder fra Butja foruroligende

På mødet gentager han også Kinas holdning, at sanktioner over for Rusland ikke har en effekt på krigen i Ukraine.

Samtidig opfordrer Zhang Jun til, at EU-landene, Nato og USA indgår i en dialog med Rusland.

Søndag oplyste borgmesteren i Butja, som er en forstad til Kyiv, at mindst 300 civile havde mistet livet i byen, imens den var under russisk kontrol.

Billeder fra internationale medier fra byen, har vist døde civile i byens gader. Det har mødt stor fordømmelse fra mange lande - herunder Danmark.