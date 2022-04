Protester i Peru mod stigende priser har ført til udgangsforbud

Perus venstreorienterede præsident, Pedro Castillo, har tirsdag indført udgangsforbud i hovedstaden Lima og den tilstødende havneby Callao.

Det sker i et forsøg på at begrænse de store protester i landet mod stigende priser på brændstof og gødning.

- Regeringen er enig om at forbyde borgernes bevægelighed fra klokken 2 morgen til klokken 23.59 tirsdag 5. april for at beskytte alle folks fundamentale rettigheder, siger Castillo på tv.