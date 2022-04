05/04/2022 KL. 10:44

For abonnenter

Militæranalytiker: Det betyder de store troppebevægelser for krigens gang i Ukraine

Kortet over de hævede landvindinger i Ukraine har ændret sig markant efter flere ugers stilstand langs fronterne. En militærforsker fortolker de store russiske tilbagetrækninger ved Kyiv som at krigen er ved at gå ind i en ny fase, hvor kræfterne prioriteres til Donbas. Men særligt ved én front går kampene højst interessant i ukrainernes favør.