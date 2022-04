Journalist i russisk domstol: Retssystemet er en parodi

Han understreger i øvrigt, at han afviser alle anklager.

- I et år og ni måneder er jeg blevet tvunget til at sige, at jeg er skyldig i højforræderi, siger han i en udtalelse umiddelbart inden retssagen start.

- Men jeg gentager, og jeg vil gentage, at jeg ikke er skyldig, siger han.

Safronov har arbejdet i flere år på finansaviserne Kommersant og Vedomosti.

Ifølge advokat Ivan Pavlov, der har været med til at forsvare Safronov, foregår sagen bag lukkede døre for at begrænse offentlighedens viden.

- Det er meget belejligt at skulle afsige dom mod en uskyldig person, når journalister ikke kan deltage i retssagen og fortælle hele Rusland, at beskyldningerne er trukket ud af den blå luft, skriver Pavlov på Facebook.