Putin lykønsker østeuropæiske ledere og håber på samarbejde

Orbán tog en sikker sejr ved det ungarske valg søndag. Hans parti, Fidesz, blev størst med 53 procent af stemmerne. Det sikrer partiet 135 pladser i parlamentet, hvor der er 199 parlamentsmedlemmer.

En oppositionsalliance bestående af seks partier fik 35 procent.

Putin håber nu på styrket samarbejdet med Orbán. Det fremgår mandag af en udtalelse fra det russiske præsidentkontor, Kreml.

- Ruslands statsleder har udtrykt, at han er sikker på, at der - trods den svære internationale situation - fortsat er interesse i Rusland og Ungarn for at udvikle de to landes bånd og partnerskab, lyder det.