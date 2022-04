Medie: Putin strammer visumregler for Danmark

Reuters skriver, at det handler om ”nogle EU-lande”, heriblandt Danmark - og derudover Norge, Schweiz og Island.

De konkrete følger af den nye lov kendes ikke. Ritzau har kontaktet Udenrigsministeriet i Danmark for at få en status på visumsituationen med Rusland.

Danmark har 5. marts suspenderet dele af en visumlempelsesaftale mellem Danmark og Rusland for russiske statsborgere. Det fremgår af siden nyidanmark.dk.

På hjemmesiden for den danske ambassade i Moskva, som blev opdateret 30. marts, står der, at Rusland ikke har indført indrejseforbud for Danmark, men nye regler kan indføres med kort varsel.