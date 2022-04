Overblik: 5 ting, der er sket i Ukraine, mens du sov

Ukraines hær hævder at have generobret 29 landsbyer omkring Kyiv og Tjernihiv, og at en betydelig andel af de russiske styrker i området har trukket sig tilbage til Belarus.

Det går ikke hurtigt, men det er til at få øje på, siger Volodymyr Zelenskyj, der betegner situationen i Østukraine som anderledes bekymrende.