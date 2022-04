To generaler i Ukraine er blevet afskediget og frataget deres rang.

Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj, der omtaler de to generaler som forrædere.

Generalerne havde brudt deres »militære troskabsed over for det ukrainske folk,« lyder det i en videotale til ukrainerne, som Zelenskyj har optaget under åben himmel i regeringskvarteret natten til fredag.