Tidligt fredag morgen driver en tyk, sort røg over byen Belgorod i det vestlige Rusland blot 35 kilometer fra grænsen til Ukraine.

Det er et olielager, der er gået i brand, og russiske medier viser billeder af store flammer ved lageret, som ligger nogenlunde nær selve byen.

Regionens guvernør, Vyacheslav Gladkov, anklager direkte Ukraine for at stå bag angrebet. Der var ifølge ham tale om et helikopterangreb, og der er to sårede.