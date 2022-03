Spørgsmålet er derfor, om Putin agter at gøre alvor af truslerne.

Blandt andet Tyskland har allerede iværksat en nødplan for at forberede sig på, at gashanen bliver lukket.

Det indebærer i første omgang blot opfordringer til virksomheder og husstande om at begrænse brugen af gas, mens myndighederne holder et ekstra vågent øje med gasmarkedet og en krisestab mødes dagligt for at vende situationen.

Tredje og sidste fase har karakter af nødretstilstand og aktiveres kun i tilfælde af afgørende forsyningssvigt, og indebærer bl.a. rationering af naturgas.