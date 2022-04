Allerede i de første dage af krigen kaldte Volodymyr Zelenskyj den russiske invasion unødvendig og opfordrede de hundredtusindvis af russiske soldater til at smide deres våben og overgive sig til den ukrainske hær.

Siden har ukrainske regering lovet penge og mulighed for ukrainsk statsborgerskab for russere, der vil overgive sig fredeligt. For at informere dem sender de beskeder til de russiske soldater, hvor ét kodeord er særligt vigtigt for en fredelig overgivelse.