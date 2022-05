Luksusbutikkerne ligger side om side i det eksklusive franske skisportssted. Trøfler, kaviar, Beluga-vodka og champagne dominerer menukortet på de Michelin-stjernede restauranter, og paladshotellerne har varmet jacuzzien op.

Courchevel har i årtier været en foretrukken legeplads i sneen for stenrige russere. Selv om de i et normalt år kun tæller 7 pct. af byens samlede antal turister, kan paraden af ekstremt dyre butikker som Dior, Fendi, Gucci, Louis Vuitton i høj grad takke russiske oligarker for deres placering her i 1.850 meters højde.