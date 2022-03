Georgien kalder plan om folkeafstemning for uacceptabel

Georgien afviser blankt alle planer om at holde en folkeafstemning i udbryderrepublikken Sydossetien om at blive en del af Rusland.

Det siger den georgiske udenrigsminister, David Zalkaliani, torsdag efter et møde i Tblisi med udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), der er på besøg indtil fredag.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at tale om nogen form for folkeafstemning, når territoriet er besat, og besættelsen er i gang, siger Zalkaliani på et pressemøde med Kofod.