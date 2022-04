Seks uger inde i krigen i Ukraine er der ingen udsigt til, at kampene stopper foreløbigt, og det har skabt frygt blandt mange russere i den værnepligtige alder for at blive de næste, der bliver sendt til fronten.

Rusland begyndte fredag indkaldelsen af en ny generation af unge mænd i alderen 18 og 27 år til hæren. I alt 134.500 russere ventes i den kommende tid at få et brev om at gøre militærtjeneste i et år.