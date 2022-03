31/03/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Nye efterretninger fra Storbritannien og USA belaster Vladimir Putin

»USA forstår ikke præsident Putin,« lød det torsdag fra Kreml, efter at nye oplysninger om den russiske præsidents problemer har set dagens lys. Samtidig er et nyt forsøg på at redde civile ud af den belejrede by Mariupol indledt.