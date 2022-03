Georgisk republik vil stemme om at blive en del af Rusland

Myndighederne i udbryderrepublikken Sydossetien i Georgien ønsker en afstemning om mulig indlemmelse i Rusland.

Lederen af regionen, Anatolij Bibilov, siger på russisk stats-tv onsdag, at en folkeafstemning er nødvendig for at kunne tage et sådant skridt.

Dog vil en folkeafstemning ”ikke blive svær” at arrangere, siger han.