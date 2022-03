Efter over en måned med tunge bombardementer og offensive træk overraskede Rusland tirsdag med at meddele, at man nu skruer ned for militære fremstød i den nordlige del af Ukraine herunder Kyiv.

Fra Vesten og Ukraines side er der udbredt skepsis om russernes evne til at tale sandt, men Storbritannien har dog allerede onsdag set tegn på, at russiske tropper er blevet trukket ud af Ukraine og tilbage til baser i Belarus.