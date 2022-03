Ramadanens solnedgangsmåltider påvirkes af krig i Ukraine

Det samme gælder for hvede, sukker og ris, hvor der også er indført begrænsninger for, hvor meget man må købe ad gangen.

- Jeg troede at den seneste ramadan ville blive vores mest nøjsomme, siger en 62-årig borger i Damaskus.

- Men det lader til, at i år vil vi fjerne endnu flere retter fra bordet.

Verdens Fødevareprogram (WFP) har advaret om en faretruende mangel på fødevarer på grund af krigen i Ukraine.

Tirsdag beskyldte Frankrig og USA på et møde i FN’s Sikkerhedsråd Rusland for at have udløst krisen.