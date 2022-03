Vestlige lande beskylder Rusland for at skabe fødevaremangel

Rusland bliver af medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd beskyldt for at have udløst en ”global fødevarekrise” med landets angreb på Ukraine.

Omvendt beskylder Rusland Vesten for at have skylden for ”turbulensen” på det globale marked for blandt andet korn. Uroen er udløst af de sanktioner, som EU, USA og andre lande har pålagt Rusland.