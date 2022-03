USA sender marinesoldater og kampfly til Østeuropa

Også ti F/A-18 Hornet-jagerfly og ”nogle få” C-130 Hercules-transportfly bliver sendt til Østeuropa fra USA.

Ifølge John Kirby er det fortsat uvist præcist hvor, de skal udstationeres, men de vil blive flyttet inden længe.

Kirby oplyser videre, at USA ikke har et mål om at opnå et specifikt antal soldater på Natos østlige flanke. Derimod er det vigtigt for USA at have ”de rette kapaciteter” til rådighed i området.

Dette er et spørgsmål, der konstant drøftes med USA’s allierede, oplyser Kirby.