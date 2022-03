Rusland har åbnet sager om falsk krigsinformation mod Google

Google har ikke kommenteret beslutningen fra det russiske medietilsyn.

De to sager mod Google kommer, efter at Rusland har ført skrappe love for, hvordan krigen mod Ukraine må omtales.

I Rusland er det forbudt at omtale den russiske invasion af Ukraine som en krig, en invasion eller et angreb.

Rusland insisterer på, at der er tale om en ”særlig militæroperation”.

YouTube har verden over blokeret for indhold fra russiske statsmedier på platformen. Det har sat YouTube under massivt pres fra Rusland.

Rusland har efter invasionen af Ukraine begrænset for adgangen til sociale medier som Twitter, Facebook og Instagram.

Ifølge Rusland er Meta, som er selskabet bag Facebook og Instagram, skyldig i ”ekstremistiske aktiviteter”. Det har selskabets advokater afvist beskyldningerne om ved en domstol i Moskva.