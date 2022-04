Natalya taler med dæmpet stemme af frygt for, at hendes lille søn, Oleksii, skal vågne og høre den forfærdelige sandhed. Om, hvorfor de måtte flygte fra det lille hus ved fyrreskoven, som hans far havde bygget til dem. Om, hvad mændene med våbnene gjorde mod hende, mens drengen grædende søgte tilflugt i det mørke fyrrum. Om, hvem den mand var, som lå livløs i deres forhave, da de forlod deres hjem for sidste gang.