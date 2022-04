07/04/2022 KL. 19:30

»Det er bedst at dræbe slangen, inden den kommer ud af ægget«

Vestens holdning til Putins krig i Ukraine er velkendt, men hvad mener prorussere som butiksejeren Alexandr Hrustalevskij egentlig om propagandakrigen og den russiske præsidents argument om, at invasionen af Ukraine var nødvendig for at »denazificere« landet? Nogle vil givetvis få kaffen galt i halsen.