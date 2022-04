Ivan Jatco har været gift tre gange – med en russer, en ukrainer og en moldover – men om det er hans kærlighed til forskellige nationaliteter, der også har lagt grundstenen til hans ekstraordinære gæstfrihed over for krigsflygtninge fra sit naboland, står uklart.

Men i hans hjem, en toværelseslejlighed i en slidt boligblok fra sovjettiden i udkanten af Moldovas hovedstad, Chisinau, er han krøbet sammen i sit soveværelse for at overlade sin stue til seks flygtninge fra krigen i Ukraine; to kvinder og fire børn. Men det er langtfra det eneste usædvanlige ved Ivan Jatco.