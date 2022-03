Erdogan håber på snarligt møde mellem Putin og Zelenskyj

Erdogan sagde tidligere på ugen, at Rusland og Ukraine er nået til fælles forståelse på fire af seks punkter i forhandlingerne.

Det drejer sig om, at Ukraine vil holde sig ude af Nato, brugen af russisk sprog i Ukraine, nedrustning og sikkerhedsgarantier.

Ukraine håber tirsdag at kunne åbne tre humanitære korridorer, så civile kan evakueres fra belejrede byer. Det inkluderer planer om en sikker korridor for civile, der i private biler ønsker at køre ud af den omringede sydlige havneby Mariupol, skriver The Guardian.

Tyrkiet var 10. marts vært for det første møde mellem udenrigsministrene fra de to lande efter den russiske invasion af Ukraine.