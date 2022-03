Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer endnu en gang vestlige lande til at skærpe sanktionerne over for Rusland, som følge af landets invasion af nabolandet.

Men han tvivler på, at de europæiske ledere vil indføre et forbud mod russiske olieforsyninger, som de har drøftet. Tilsyneladende vil det kun ske, såfremt det russiske militær begynder at anvende kemiske våben.