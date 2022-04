Det mødte stor kritik fra det internationale samfund, da Taliban forleden meddelte, at afghanske piger på de ældste skoletrin alligevel ikke må vende tilbage til klasseværelserne lige foreløbigt.

Pigerne nåede lige at møde op på skolerne et par timer for derefter at blive sendt hjem igen, og de afghanske magthavere kom aldrig helt med en reel begrundelse for den kovending, andet end at en række »praktiske foranstaltninger« ikke var løst.