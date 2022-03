Ukraine og Rusland mødes i Tyrkiet

I interviewet fra søndag erkender Zelenskyj, at det ikke bliver muligt for Ukraine at generobre alt det territorium, som Rusland har overtaget. Et forsøg på det vil ifølge præsidenten føre til en tredje verdenskrig.

Ukraines neutralitet er et centralt krav for Rusland. Som led i den seneste tids forhandlinger mellem Ukraine og Rusland har russerne krævet, at Ukraine bliver en såkaldt neutral stat.

Neutralitet vil i diplomatisk og folkeretlig sammenhæng sige, at en stat ikke vælger side. Og ikke deltager i en konflikt mellem andre stater eller militære forbund.