28/03/2022 KL. 19:37

Et delt Ukraine? Kyiv advarer om russiske planer før nye forhandlinger

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger før en ny forhandlingsrunde, at han er parat til at diskutere Ruslands krav om neutralitet. Ukraines efterretningschef advarer om, at Moskva vil forsøge at dele landet i to.