Ét bestemt ord fylder en meget stor del i bestræbelserne på at få lagt våbnene og opnå fred i Ukraine.

”Neutralitet” har fra begyndelsen af krigen været øverst på listen over Ruslands krav til Ukraine, som russerne mener, har gjort for store tilnærmelser til den vestlige forsvarsalliance Nato og EU.

Derfor er det ifølge Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet, centralt for forhandlingerne mellem parterne, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i et halvanden time langt interview med uafhængige russiske medier har gentaget, at han er villig til at lade Ukraine få status som neutralt land - men tilsyneladende gentænkes hele begrebet neutralitet.