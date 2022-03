Fødevareøkonom advarer mod panikløsninger under fødevarekrise

Mangel på fødevarer og foder fra Ukraine vurderes at kunne ramme landbruget og forbrugere med højere priser.

EU’s landbrugsministre blev for en uge siden enige om at gøre det muligt for medlemslande af dyrke brakjord for at afhjælpe konsekvenser for fødevareproduktion på grund af krigen i Ukraine.

Danmark var som det eneste land imod. Fødevareøkonomen peger i stedet på andre greb for at komme krisen til livs.

FN har en række lagre med korn, som man anvender i krisesituationer. Det kan ifølge Henning Otte Hansen være en løsning at tære på disse lagre og skabe flere af dem.