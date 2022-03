Den russisk-støttede løsrivelsesrepublik Luhansk i det østlige Ukraine venter snart at kunne gennemføre en folkeafstemning om at slutte sig til Rusland. Det siger regionens lokale leder, Leonid Pasetsjnik, søndag.

- Jeg tror, at vi i nær fremtid holder en folkeafstemning i republikkens territorium, hvor befolkningen vil gøre brug af den forfatningsmæssige ret til at udtrykke dens holdning til spørgsmålet om at slutte sig til Den Russiske Føderation, siger Pasetsjnik til det russiske nyhedsbureau Interfax.