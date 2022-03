Maltas premierminister erklærer sig som vinder af valg

Maltas premierminister, Robert Abela, siger søndag, at hans arbejderparti er vinder af et parlamentsvalg lørdag og kan blive ved magten.

Abela siger til det statslige tv, at han føler ydmyghed over for valgsejren til hans parti, som nu får en tredje regeringsperiode.

Ved valget havde de 16-og 17-årige for første gang stemmeret, efter at parlamentet enstemmigt havde vedtaget en forfatningsændring i østaten, der som det mindste land i EU har omkring 516.000 indbyggere.