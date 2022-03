Blinken: Regimeskifte i Moskva er ikke USA's strategi

- Jeg mener, at præsidenten og Det Hvide Hus lørdag meget enkelt gjorde det klart, at præsident Putin ikke kan have nogen form for bemyndigelse til at føre krig eller give sig af med nogen anden form for aggression mod Ukraine eller nogen andre, siger Blinken og understreger over for journalister:

- Som I ved, og som I har hørt os sige gentagne gange, så har vi ikke en strategi om at få udvirket et regimeskifte i Rusland - eller noget andet sted for den sags skyld.

Den 79-årige amerikanske præsident sagde lørdag en følelsesladet tale i Polen om Putin, at ”for Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten.”