Fem ting, der skete i Ukraine, mens du sov

Ukraine har genvundet flere landsbyer

Fredag gik den ukrainske hær i offensiv for at genvinde magten over flere områder, og det er ifølge regionale ukrainske myndigheder lykkedes at genvinde flere landsbyer øst for byen Kharkiv, hvilket bekræftes af geolokationsoplysninger som CNN har indhentet.

Også nord for den besatte by Mariupol har ukrainske styrker genvundet to landsbyer, beretter det lokale ukrainske militær.