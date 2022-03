Zelenskyj beder om én procent af Natos fly og kampvogne

Europas sikkerhed og tryghed afhænger af denne støtte, mener Zelenskyj

Over for avisen The Kyiv Independent nævner Zelenskyj den belejrede havneby Mariupol som et eksempel på en by, der ikke kan tilbageerobres uden hjælp udefra.

Mariupol kan ikke reddes fra de russiske tropper, hvis Ukraine ikke får adgang til flere kampfly og kampvogne, mener Zelenskyj.

- Ukraine kan ikke skyde russiske missiler ned med haglgeværer og maskingeværer, siger Zelenskyj ifølge The Kyiv Independent.

Han tilføjer, at det tager for lang tid at få det nødvendige krigsmateriel frem.

Omkring 100.000 mennesker er fortsat fanget inde i Mariupol. Optagelser fra droner har vist sultende indbyggere dukke op fra beskyttelsesrum og stille sig i madkøer blandt sønderskudte bygninger.