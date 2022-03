Over 100.000 civile meldes strandet i hårdt ramte Mariupol

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde fredag, at Frankrig arbejder sammen med Tyrkiet og Grækenland om at udføre en ”humanitær operation” i Mariupol.

Der boede inden krigen omkring 400.000 mennesker i den belejrede by Mariupol. Den er blandt de byer, som har været allerværst ramt under Ruslands invasion.

De, der stadig er fanget i byen, har kun ringe adgang til mad, vand og varme. Store dele af byen er ødelagt under bombardementer.

Mariupols myndigheder har udtalt, at over 2000 mennesker er blevet dræbt i byen. Fredag lød det, at op mod 300 mennesker kan have mistet livet i et bombardement af et teater i byen 16. marts.