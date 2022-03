Afghanske piger trækker i skoleuniform og kræver skolegang

Piger og drenge i de yngre klasser har ikke været forhindret i at gå i skole.

Genåbningen for piger over 12 år kom, efter at myndigheder i september kun tillod drenge i de ældste klasser at vende tilbage til klasseværelserne.

Men den varede altså ikke ved. Det er endnu uvist, om og i så fald hvornår pigerne i de ældste klasser igen kan vende tilbage til skolebænken.

Taliban har været under internationalt pres for at lade piger gå i skole. Bevægelsen har siden overtagelsen af landet indført en lang række af restriktioner i hverdagslivet, som særligt rammer kvinder og piger.

Taliban vandt kontrol over Afghanistan, i takt med at Nato-ledede styrker sidste år begyndte at trække sig ud af landet.