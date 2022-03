Lande såsom Qatar, som er rig på olie, kan hjælpe Europa, siger Zelenskyj.

- De kan gøre så meget for at genskabe retfærdigheden. Europas fremtid afhænger af jeres indsats.

- Jeg beder jer om at øge jeres energiproduktion for at sikre, at alle i Rusland forstår, at intet land kan bruge energi som et våben og afpresse verden, siger i talen via video.

Rusland er Europas største leverandør af gas. Landets månedlange invasion af Ukraine har skabt øget bekymring for leveringen af energi til Europa, hvor EU har indført en række sanktioner mod Rusland.