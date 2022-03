16-årige får stemmedebut ved valg i EU's mindste land

For mange vælgere overskygger økonomien dog alle andre bekymringer.

- Lige siden Arbejderpartiet kom til magten, har det fungeret for folk, siger den 71-årige Josephine Canilleri.

- Hvis der er korruption nu, så lider folk i det mindste ikke under det. De har penge i lommerne.

Men der er andre, som vil have Arbejderpartiet ud af vagten til fordel for Nationalistpartiet. Deriblandt den 37-årige Joanne O’Donnell. Hun er rejst fra sit hjem i Danmark til Malta for at stemme.

- Arbejderpartiet skal ud af regeringen. I udlandet er Malta gået fra at blive anset som et paradis til det sted, hvor Daphne blev dræbt, sagde hun på et vælgermøde for Nationalistpartiet torsdag.

De første resultater ventes tidligt søndag eftermiddag.