USA vil have sanktioner skærpet mod Nordkorea efter missiltest

USA vil have FN’s Sikkerhedsråd til at skærpe de internationale sanktioner over for Nordkorea, efter at landet torsdag foretog en prøveaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

- Som følge af Nordkoreas stadig farligere provokationer vil USA fremlægge en resolution om, at Sikkerhedsrådet skal opdatere og skærpe sanktionerne, siger USA’s FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, efter et møde i Sikkerhedsrådet fredag.