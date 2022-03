Putin: Angreb på russisk kultur er som nazisternes bogbrændinger

Ud over de store komponister og musikken henviser han til russisk litteratur.

- På denne måde forbyder de russiske forfattere og bøger, konstaterer han.

- Sidste gang at sådan en massekampagne blev sat i gang for at ødelægge uønsket litteratur, da blev det udført af nazisterne i Tyskland for næsten 90 år siden, siger han.

Mange arrangementer i Vesten med russisk musik og anden form for russisk kultur er blevet suspenderet efter Ruslands invasion i Ukraine.

Det gælder også en række arrangementer i Danmark. Blandt andet på Horsens kunstmuseum, Aalborg Teater og Musikhuset i Aarhus.